Garcia schiera i tre acquisti del Napoli, ecco perchè ha mandato in campo Natan, Cajuste e Lindstrom

Ultime notizie Napoli - Il tris di mercato del Napoli finalmente in campo contemporaneamente, come racconta l’edizione odierna de Il Mattino, parlando di Natan, Cajuste e Lindstrom.

Prima Natan (partito titolare), poi Lindstrom ed infine Cajuste subentrati:

“I tre volti nuovi del Napoli sono stati schierati insieme da Garcia durante il vittorioso match contro l'Udinese, chiudendo tra gli applausi del Maradona. Il francese ha deciso di attingere a piene mani a tutti gli uomini arrivati, un po' per esigenza, un po' per scelta tecnica e tanto per continuare il rodaggio dei suoi uomini”