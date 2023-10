Garcia rientrato in Francia, ADL fisso a Castel Volturno: cosa è successo negli ultimi giorni

Notizie Calcio Napoli - La quiete dopo la tempesta a Castel Volturno. Dopo aver sfiorato l’esonero di Rudi Garcia con Antonio Conte pronto a subentrare se avesse dato il suo sì finale, c’è calma apparente al centro sportivo partenopeo. E solo per un motivo: ci sarà un break questo weekend data la sosta. Per tutti.

Garcia-ADL, le ultime ore a Castel Volturno

Il tecnico è infatti rientrato a Nizza dalla famiglia per rientrare per lunedì pomeriggio quando i reduci torneranno a lavorare in vista del rientro in campionato. Aurelio De Laurentiis, tuttavia, come promesso, non ha lasciato solo il tecnico in queste ultime ore.

Dopo la full immersion di giovedì dove è restato sette ore accanto al gruppo è stato anche l’ultimo a lasciare il centro sportivo, circa un’ora dopo l’uscita dell’allenatore. Ha deciso e promesso di restare accanto della squadra per provare a recuperare la situazione e lo sta facendo davvero.