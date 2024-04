Portanova: "Sarebbe bello il ritorno di Kim a Napoli, ma Buongiorno è tra i migliori d’Italia"

Daniele Portanova, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Buongiorno è uno dei difensori più forti che ci sono in Italia. E’ un nazionale, è un profilo interessante e ha avuto un’evoluzione. Non è un nazionale per caso, oggi c’è decadenza di difensori da quando hanno lasciato Chiellini e Barzagli. Hancko? Ho sentito parlare del ritorno di Kim e non sarebbe male. Il reparto difensivo del Napoli va rinforzato per la prossima stagione. Buongiorno è abituato a fare il difensore con Juric che ha lo stesso sistema di gioco di Gasperini”.