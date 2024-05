Calciomercato Napoli, caccia a nuovo un difensore: è lui il primo della lista

Calciomercato Napoli, sarà senz’altro un difensore una delle priorità di questa sessione estiva. E spunta già una primissima idea in attesa del nuovo allenatore.

Calciomercato Napoli, si punta al difensore: ecco il primo della lista

Come infatti riporta Il Mattino oggi in edicola, piace Hancko del Feyenoord che è a oggi il primo della lista e non solo perché lo consiglia Ciccio Calzona - in quanto gioca nella Slovacchia - ma anche perché convince a prescindere. Dipende però dal prezzo e 30 milioni sarebbero già troppi. E lo stesso motivo per cui è complicata la pista Buongiorno: la richiesta di Cairo non va sotto i 40 milioni.