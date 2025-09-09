Fiorentina-Napoli, si va verso la trasferta libera per i tifosi residenti in Campania!

Fiorentina-Napoli, si va verso la trasferta libera per i tifosi residenti in Campania!

Fiorentina-Napoli, attesa per la decisione di Questura e CASMS sulla trasferta dei tifosi napoletani allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Stando a quanto anticipa oggi il Corriere del Mezzogiorno, non dovrebbero esserci limitazioni per i tifosi del Napoli, a cui sarà regolarmente consentito di prendere parte alla trasferta nel settore ospiti, anche per i residenti in Campania.

Riguardo alla trasferta di Firenze, si attende oggi il provvedimento ufficiale in merito al settore ospiti. La vendita dei biglietti ai residenti in Campania dovrebbe essere consentita anche con un ampliamento dei posti disponibili rispetto agli attuali 340 a causa dei lavori in corso al Franchi.

Lo conferma anche il quotidiano La Repubblica:

È attesa tra oggi oppure al massimo domani mattina la decisione dell’Osservatorio del Viminale per la presenza dei tifosi del Napoli sabato al Franchi contro la Fiorentina: si va verso la trasferta aperta ai sostenitori azzurri residenti in Campania in possesso della fidelity card del club azzurro.

