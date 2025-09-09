Israele-Italia 4-5, i giornali promuovono Politano: "Svolta nella ripresa"

Israele-Italia 4-5, la Nazionale vince all'ultimo minuto grazie ad un gol di Tonali. Oggi il Corriere della Sera stila le pagelle del match assegnando un voto di 6,5 a Matteo Politano e motivando così la valutazione dell'attaccante del Napoli:
Parte largo a destra, ma sino all'intervallo non salta mai Revivo, il suo dirimpettaio. Nella ripresa, dopo aver perso Solomon sul 2-2, segna il gol del primo vantaggio azzurro. Una svolta.
Voto 6, invece, sul quotidiano La Repubblica, che giudica così la prestazione di Politano:
Soffre nella fase passiva e si fa sfuggire Solomon, ma si fa trovare al posto giusto per mettere la firma sul terzo gol.