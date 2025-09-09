Allarme da Firenze: gli Ultras di Napoli e Fiorentina saranno vicinissimi | FOTO

Stamattina si terrà una riunione d’urgenza del CASMS (il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive) che si esprimerà sulla capienza del settore ospiti del Franchi e sulla possibilità da parte dei tifosi napoletani residenti in Campania di partecipare alla trasferta di Firenze, sabato in occasione di Fiorentina-Napoli.

Il quotidiano fiorentino "La Nazione" ricorda i rischi legati alle tensioni tra le due tifoserie. Il settore ospiti sarà ampliato a 700 posti a sedere e il giornale commenta: "Un motivo di pensiero in più per il comparto sicurezza, visto che il cosiddetto "formaggino" si trova a poche decine di metri dalla Curva Ferrovia, dove anche nella prossima stagione si posizionerà il tifo organizzato viola".

Il punto è che gli ultras della Fiorentina, originariamente in Curva Fiesole ma oggi in Curva Ferrovia, saranno vicinissimi al settore ospiti napoletano (detto "formaggino"), come si evince dalla foto. Anche come conseguenza dell'ampliamento del settore ospiti, che nella sua forma ridotta - invece - prevedeva un distanziamento tra i due settori dello stadio.

