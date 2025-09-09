Dall'Uruguay una buona notizia per il Napoli che riguarda Olivera!

Domani l'Uruguay giocherà in trasferta contro il Cile ma Olivera non ci sarà: l'uruguayano era diffidato, è stato ammonito nel finale di partita contro il Perù, e salterà per squalifica la prossima partita Cile-Uruguay.

Ecco perché ha già lasciato il ritiro ed è pronto a rientrare a Napoli, come conferma l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. Buone notizie per il Napoli, dunque, che recupera un calciatore importantissimo a pochi giorni dalla partita di Firenze.

Tra oggi e domani rientreranno gli altri Nazionali, anche Olivera, che ha già il pass per i Mondiali con il suo Uruguay e squalificato per la partita contro il Cile, tornerà in anticipo.

