Dove vedere Capo Verde-Camerun in tv e streaming? Ecco il canale per seguire Anguissa

Nazionali  
AnguissaAnguissa

Ultime notizie nazionali - Capo Verde-Camerun è in campo oggi alle ore 18:00, match valido per le Qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026. E c'è Frank Zambo Anguissa pronto a scendere in campo da titolare con la nazionale camerunense. Ma dove è possibile vedere la sfida fra nazionali Anguissa?

Dove vedere Capo Verde-Camerun

Capo Verde-Camerun si gioca oggi, martedì 9 settembre, alle ore 18:00. La partita Capo Verde-Camerun, valevole per il cammino di qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio, non sarà visibile interamente su nessuna piattaforma televisiva, tuttavia sarà possibile ugualmente seguirlo all’interno di diretta streaming tramite FIFA+, il canale ondemand della FIFA che trasmetterà gratis tutte le partite tra le Nazionali africane. 

Ricordiamo che per non occorre uno specifico abbonamento a parte:

  • dove vedere in tv: non sarà trasmessa in Italia
  • dove vedere in streaming: FIFA+
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top