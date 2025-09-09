Dove vedere Capo Verde-Camerun in tv e streaming? Ecco il canale per seguire Anguissa

Ultime notizie nazionali - Capo Verde-Camerun è in campo oggi alle ore 18:00, match valido per le Qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026. E c'è Frank Zambo Anguissa pronto a scendere in campo da titolare con la nazionale camerunense. Ma dove è possibile vedere la sfida fra nazionali Anguissa?

Dove vedere Capo Verde-Camerun

Capo Verde-Camerun si gioca oggi, martedì 9 settembre, alle ore 18:00. La partita Capo Verde-Camerun, valevole per il cammino di qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio, non sarà visibile interamente su nessuna piattaforma televisiva, tuttavia sarà possibile ugualmente seguirlo all’interno di diretta streaming tramite FIFA+, il canale ondemand della FIFA che trasmetterà gratis tutte le partite tra le Nazionali africane.

Ricordiamo che per non occorre uno specifico abbonamento a parte: