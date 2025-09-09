Chiariello svela: "Nuovo centro sportivo del Napoli, ADL già sta pagando quattro persone!"

Aurelio De Laurentiis farà costruire un nuovo stadio del Napoli? Oppure gli azzurri resteranno di casa al Maradona? Ne discute su Canale 21 il giornalista Umberto Chiariello, che ricorda innanzitutto l'opzione ottenuta dalla SSC Napoli per la costruzione di un nuovo centro sportivo a Succivo:

Non è solo una possibilità, è un precontratto unilaterale perché il venditore si impegna a vendere. Certo, è un'opzione unilaterale da parte dell'acquirente, cioè il Napoli, che potrebbe non farne nulla o potrebbe procedere all'acquisto. Ma opzione significa a che il prezzo è fissato. Tu hai tempo tot mesi per acquistarlo o meno. Quindi il prezzo è fissato e il venditore non si può tirare indietro perché ha concesso all'acquirente di poter procedere o meno. Ora sta De Laurentis se vuole o no finalizzare l'acquisto. I terreni sono stati individuati, il prezzo è stato fissato e il venditore è disposto a vendere. Se vogliamo esulare da queste tre realtà facciamo chiacchiere inutili.

De Laurentis per 15 anni non ha mai pensato di fare il centro sportivo, mai. Al di là delle chiacchiere, l'ha sempre dimostrato e detto perché ha sempre pensato di dover dare forza patrimoniale al Napoli sul piano economico-finanziario. La svolta è arrivata l'anno scorso, quando è arrivato a conclusione del rapporto con i Coppola, si è fatto dare una proroga di un anno, ma ha annunciato che sarebbe voluto arrivare al 2030 con un Napoli patrimonializzato anche nelle strutture, stadio e centro sportivo.

De Laurentiis ha assunto dei dirigenti che paga profumatamente da un anno a questa parte, ha esplorato 18 siti, è andato a vederne 3 che aveva individuato con agronomi, geologi, ingegneri e ha verificato che i terreni, poi ha finalmente individuato un territorio in cui può operare e ora è deciso a chiudere la sua esperienza con i Coppola e a farsi il centro sportivo in proprio. Questa è una decisione che il Napoli ha preso da un anno a questa parte e la dimostrazione sta nel fatto che c'è un ufficio alla Filmauro con quattro persone da un anno al lavoro su questa questione. De Laurentiis paga quattro persone profumatamente, ha preso un club manager dalla dalla Fiorentina, Gianluca Baiesi, che è uno bravo, capace, uno stadium manager.