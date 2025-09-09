L'Italia si qualifica al Mondiale se... ecco tutte le combinazioni

Mondiali  
ItaliaItalia

Riuscirà la Nazionale italiana di calcio a qualificarsi ai Mondiali 2026? La vittoria contro Israele per 4-5 rilancia l'Italia nella classifica del Gruppo I di qualificazione, ma adesso bisognerà inseguire il primo posto in classifica e battere Estonia, Israele, Moldavia e Norvegia.

Dunque, in vista dei prossimi impegni della Nazionale, scopriamo tutte le combinazioni possibili che consentono all'Italia di ottenere il pass per i Mondiali 2026. L'Italia si qualifica al Mondiale se...

  • Se l'Italia vince tutte le prossime quattro partite e arriva al primo posto a pari punti con la Norvegia, dipenderà dalla differenza reti
  • Se l'Italia arriva al secondo posto, va ai play-off e sfida le seconde dei 12 gironi più le migliori 4 della classifica generale della Nations League
  • Se l'Italia arriva al terzo posto, dovrà sperare di essere ripescata dalla classifica generale di Nations League, dove l'Italia è 15esima. Un'ipotesi molto improbabile.
