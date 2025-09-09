CdM, Zambardino accusa: "Staff di Conte, tutto bene? La preparazione ha tenuto conto degli infortuni muscolari?"

I tanti infortuni in casa Napoli stimolano sul Corriere del Mezzogiorno una nuova discussione sulla qualità dei terreni del centro sportivo di Castel Volturno. Nella passata stagione anche Conte se ne era lamentato e oggi il giornalista Vittorio Zambardino sul CdM scrive:

Tre degli infortunati hanno una storia clinica consistente, storia che ne ha già limitato le prestazioni: questo risulta direttamente al Napoli almeno per Neres e Buongiorno. L’etichetta di «passaguai» non la si risparmia a nessuno. Ma in tutta franchezza il ragionamento andrebbe capovolto: se c’è una stagione precedente che ha fatto registrare tanti infortuni muscolari e nella rosa vi sono atleti più fragili di altri, ci si chiede se la preparazione tenga conto di questi aspetti di debolezza di alcuni calciatori. Perché la retorica della fatica va bene per i comizi, ma poi ci sono i dati scientifici.