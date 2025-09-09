Osimhen salta l'esordio con il Galatasaray! Si è infortunato di nuovo: ecco i tempi di recupero

Osimhen non esordirà con il Galatasaray. L'attaccante nigeriano ex Napoli, riconfermato dal club turco in estate con un esborso da record, si è già infortunato in occasione del ritiro con la Nazionale nigeriana e sarà fuori per almeno 1 o 2 settimane.

Salterà sicuramente l'esordio stagionale in campionato contro l'Eyupspor, in programma per sabato, così come la partita di Champions League contro l'Eintracht Francoforte. Si capirà se potrà rientrare in tempo per Galatasaray-Konyaspor del 22 settembre.

Ecco la diagnosi dell'infortunio: si tratta di uno stiramento di moderata entità alla caviglia.