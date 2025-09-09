Beukema titolare a Firenze! CdM: Conte ha deciso, coppia inedita con Buongiorno

Fiorentina-Napoli è la prossima partita di Serie A, in programma per sabato 13 settembre a Firenze. Antonio Conte attende il rientro dei calciatori impegnati in Nazionale per iniziare a preparare la gara del Franchi, ma l'allenatore del Napoli sa già che dovrà fare a meno di Rrahmani, infortunato.

Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola anticipa già la decisione di Conte sul rimpiazzo di Rrahmani: sarà Sam Beukema a prendere il suo posto, giocando di fianco ad Alessandro Buongiorno che torna titolare nella coppia difensiva.

Tocca a Beukema colmare il vuoto lasciato da Rrahmani, il difensore olandese è rimasto a Castel Volturno durante la sosta e sta lavorando in coppia con Buongiorno proprio per mettere a posto i meccanismi difensivi.

Una coppa inedita quella composta da Buongiorno e Beukema, che giocherà sia a Firenze sia a Manchester, contro il City nella gara d'esordio in Champions.

