Elmas al settimo cielo, non vede l'ora di iniziare! Un gesto di ieri ne è la dimostrazione

ElmasElmas

Archiviato l'impegno con la Nazionale, il nuovo centrocampista Eljif Elmas ha già fatto rientro a Napoli e ieri lo si è visto a Castel Volturno per svolgere lavoro defaticante. Oggi parla di Elmas anche il quotidiano Il Mattino, che commenta così l'entusiasmo dimostrato dal macedone: "Elmas è al settimo cielo, proprio non vede l’ora di rimettere piede in campo con la maglia del Napoli".

Infatti ieri in tutta fretta è rientrato dalla Macedonia per prendere parte all'allenamento. Ora per lui si spalancano le porte di una prima convocazione a Firenze:

C’è da giurarci. Lui sarà una specie di “sesto uomo”, ovvero quasi sempre il primo cambio di Conte. Proprio per la sua duttilità e capacità di adattarsi e di sacrificarsi: può essere esterno alto, quinto di centrocampo ma anche quarto. Magari vice di Anguissa.

