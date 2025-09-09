Elmas al settimo cielo, non vede l'ora di iniziare! Un gesto di ieri ne è la dimostrazione

Archiviato l'impegno con la Nazionale, il nuovo centrocampista Eljif Elmas ha già fatto rientro a Napoli e ieri lo si è visto a Castel Volturno per svolgere lavoro defaticante. Oggi parla di Elmas anche il quotidiano Il Mattino, che commenta così l'entusiasmo dimostrato dal macedone: "Elmas è al settimo cielo, proprio non vede l’ora di rimettere piede in campo con la maglia del Napoli".

Infatti ieri in tutta fretta è rientrato dalla Macedonia per prendere parte all'allenamento. Ora per lui si spalancano le porte di una prima convocazione a Firenze: