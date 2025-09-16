De Laurentiis vola a Manchester con la squadra! Il presidente diserta la conferenza ZES

Il presidente Aurelio De Laurentiis seguirà la squadra in trasferta a Manchester! Lo annuncia oggi il quotidiano La Repubblica, secondo cui ADL ha deciso di disertare la conferenza dei servizi della ZES in programma per giovedì e seguire invece il Napoli in trasferta di Champions all'Etihad Stadium.

Il quotidiano La Repubblica precisa che alla conferenza ZES, al posto di De Laurentiis, ci sarà l'avvocato Arturo Testa chi si occuperà di sostenere il progetto SSC Napoli di un centro sportivo a Poggioreale. Alla conferenza non ci sarà neanche il sindaco Manfredi e, di conseguenza, si tratterà solo di un incontro interlocutorio.

Ecco perché De Laurentiis ha preferito volare a Manchester per l'esordio in Champions League.