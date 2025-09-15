“È un bidone, soldi buttati”. Chiariello sbotta: “State messi male male”

Le Interviste  
“È un bidone, soldi buttati”. Chiariello sbotta: “State messi male male”

Chiariello sbotta contro alcuni tifosi del Napoli

Ultimissime Calcio Napoli - Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni quest'oggi in diretta a Radio CRC. 

Critiche al Napoli, Chiariello sbotta in diretta 

Il giornalista ha sbottato contro alcuni commenti critici: 

“Io stamattina, nel caffè del mattino, ho sentito commenti allucinanti. Lucca è un bidone. Lucca non è buono. Abbiamo buttato i soldi. Elmas non è all'altezza del Napoli. Non abbiamo questo, non abbiamo quell'altro. Io sono trasicolato. Giudizi tranchant. Terribili giudizi. di un pubblico non all'altezza della sua squadra.

Una parte, perché c'è una parte meravigliosa che è altro che all'altezza, che è cresciuta con questo Napoli, che ha capito la grandezza di questa società, che ha capito finalmente che 'Pappò caccia i soldi' era una cazzata clamorosa, che ha capito la forza, la solidità di questa società, che ha saputo tenere la barra dritta per oltre vent'anni e che ti spende 350 milioni in due anni e se si rompe Lukaku ne mette 50 sul piatto, dice al Milan, levati da mezzo, che siamo noi quelli forti e si va a pigliare Hojlund: di questo dobbiamo parlare.

Della forza di questa società. Invece, Lucca non è buono, manca questo, manca quello, camma fa con Mazzocchi. Ragazzi, voi state state male state messi male. Non siete all'altezza di questa Napoli". 

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo UdineseUdineseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo MilanMilanEL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo RomaRomaECL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo AtalantaAtalanta

    5

    3
    1
    2
    0

  • logo CagliariCagliari

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo TorinoTorino

    4

    3
    1
    1
    1
  • 10º

    logo InterInter

    3

    3
    1
    0
    2
  • 11º

    logo LazioLazio

    3

    3
    1
    0
    2
  • 12º

    logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 13º

    logo BolognaBologna

    3

    3
    1
    0
    2
  • 14º

    logo SassuoloSassuolo

    3

    3
    1
    0
    2
  • 15º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    3
    0
    2
    1
  • 16º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo PisaPisa

    1

    3
    0
    1
    2
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 19º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo LecceLecceR

    1

    3
    0
    1
    2
Back To Top