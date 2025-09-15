“È un bidone, soldi buttati”. Chiariello sbotta: “State messi male male”

Ultimissime Calcio Napoli - Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni quest'oggi in diretta a Radio CRC.

Il giornalista ha sbottato contro alcuni commenti critici:

“Io stamattina, nel caffè del mattino, ho sentito commenti allucinanti. Lucca è un bidone. Lucca non è buono. Abbiamo buttato i soldi. Elmas non è all'altezza del Napoli. Non abbiamo questo, non abbiamo quell'altro. Io sono trasicolato. Giudizi tranchant. Terribili giudizi. di un pubblico non all'altezza della sua squadra.

Una parte, perché c'è una parte meravigliosa che è altro che all'altezza, che è cresciuta con questo Napoli, che ha capito la grandezza di questa società, che ha capito finalmente che 'Pappò caccia i soldi' era una cazzata clamorosa, che ha capito la forza, la solidità di questa società, che ha saputo tenere la barra dritta per oltre vent'anni e che ti spende 350 milioni in due anni e se si rompe Lukaku ne mette 50 sul piatto, dice al Milan, levati da mezzo, che siamo noi quelli forti e si va a pigliare Hojlund: di questo dobbiamo parlare.

Della forza di questa società. Invece, Lucca non è buono, manca questo, manca quello, camma fa con Mazzocchi. Ragazzi, voi state state male state messi male. Non siete all'altezza di questa Napoli".