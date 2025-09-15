Esonero Chivu? Zazzaroni: "Vi posso dare una notizia". Poi svela: "In estate hanno valutato..."

Ultimissime Serie A - Inizio di stagione choc per Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter: subito due sconfitte alle prime tre per un avvio surreale in casa nerazzurra. 

Ivan Zazzaroni, via Instagram, commenta così: “Provo a fare un po' di chiarezza - se la verità interessa ancora - sulla scelta e sul presente di Chivu che non è assolutamente in discussione. Le voci sull'esonero sono cazzate al vento.

Tre erano i candidati alla panchina dell'Inter: De Zerbi, Fabregas e Chivu, tutte e tre indicazioni di Ausilio. Marotta è andato subito su Cesc e Cristian. Ma lo spagnolo ha rifiutato al primo incontro con il ds e Cristian è stato fortemente sostenuto dal presidente.

Chi ha visto lavorare Chivu a Parma e ad Appiano parla di un tecnico modernissimo e completo, la persona è di prim'ordine. Amen".

