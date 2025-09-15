Formazioni ufficiali Como-Genoa: le scelte di Fabregas e Vieira
Ultimissime Serie A, la terza giornata si chiuderà con Como-Genoa in campo alle 20.45.
Annunciate le formazioni ufficiali:
- COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Kuhn, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Morata. Allenatore: Cesc Fabregas.
- GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, A.Martin; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskwi, Ellertson; Colombo. Allenatore: Patrick Vieira.
