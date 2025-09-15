"Contropiedista? Forse no..." Conte e la risposta social che mandò in tilt Guardiola: quante frecciatine negli anni di Premier League | VIDEO

Pep Guardiola e Antonio ContePep Guardiola e Antonio Conte

Antonio Conte e Pep Guardiola sono due allenatori di personalità che incidono parecchio nelle squadre dove vanno ad allenare. Giovedì saranno di nuovo di fronte dopo essersi sfidati quando Antonio allenava il Chelsea e poi il Tottenham. Tra i due non sono mancate le scintille così come le risposte social. Nel 2017, Guardiola e Conte ebbero una discussione molto accesa in campo. L’allenatore del Manchester City, nella conferenza stampa post gara, mandò una frecciatina proprio al collega del Chelsea dichiarando: “La lite con Conte? Il tunnel del Chelsea è molto stretto, davvero tanto stretto. Posso dire che non è successo nulla...noi ci congratuliamo con i nostri avversari per la vittoria perché siamo educati quando perdiamo e soprattutto siamo gentili quando vinciamo”.

Lite Guardiola Conte

La scena si ripete qualche anno dopo. Antonio Conte è sulla panchina del Tottenham che batte 3-2 il Manchester City all’Ethiad. Una sconfitta dura da digerire per Guardiola che dichiara, quasi in modo dispregiativo, di aver perso contro una squadra che faceva solo contropiede e niente più: "Dopo il gol del vantaggio si sono difesi molto bassi ed in maniera incredibilmente compatta - le parole dell'allenatore catalano nel post partita -, hanno giocato come mi aspettavo e sono stati bravi a creare spazi per il contropiede". Conte non volle replicare alle parole di Guardiola in conferenza stampa. Rispose con un video social con didascalia: “Contropiede? Forse no…”.

