Retroscena De Laurentiis, si fece inviare le dispense da Coverciano! Vena un po’ folle e anche sufficientemente visionaria

Ultime notizie SSC Napoli - La Napoli milionaria 3.0 è un kolossal che appartiene ad Aurelio De Laurentiis, scrive la Gazzetta dello Sport.

"Alla sua vena un po’ folle e anche sufficientemente visionaria, alla capacità di guardare dove altri non riescono a sistemare il naso e realizzare un modello virtuoso - scandito da quella sequela di bilanci certificati in positivo - che andrebbe preso come riferimento. De Laurentiis è, calcisticamente, un self made man che ha «studiato» (facendosi inviare le dispense da Coverciano), che ha «rivoluzionato» (maglie con il doppio sponsor; panchina libera per tutti gli uomini in organico) e che ha chiaramente anche sbagliato"