De Laurentiis onesto: ha confermato Garcia solo perché Conte ha rifiutato il Napoli

Antonio Conte rifiuta di subentrare a stagione in corso sulla panchina del Napoli al posto di Rudi Garcia a rischio esonero. Arrivano ora gli aggiornamenti riguardo quello che può accadere in vista delle prossime settimane.

Conte Napoli: la decisione di De Laurentiis su Garcia

Napoli - Come spiega Tuttosport, non poteva essere più onesto De Laurentiis, che ha confermato Garcia a Napoli solo perchè Antonio Conte non ha accettato la proposta fattagli. Ora la permanenza del francese sulla panchina del Napoli sarà condizionata dai risultati che otterrà la squadra nelle prossime partite. Saranno sei da calendario prima della nuova sosta Nazionali (4 di campionato e 2 di Champions League). Si inizia subito con Hellas Verona-Napoli di sabato alle ore 15:00.