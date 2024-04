TMW - Gollini verso l'addio al Napoli, ecco chi può sostituirlo

Calciomercato Napoli - Aurelio De Laurentiis vuole fare un repulisti nel corso della prossima estate. Difficile capire da chi ripartirà il Presidente del Napoli, anche se forse non ci sono veri incedibili, se arrivassero offerte. Gli unici che sembrano praticamente certi del posto - proposte pazze a parte - sono Khvicha Kvaratskhelia e Giovanni Di Lorenzo. Per gli altri potrebbe aprirsi un'estate di cessioni e di saluti, con il capofila Victor Osimhen che si è già piazzato sul mercato con le interviste dello scorso gennaio e che aspetta solamente di trovare un accordo con una big, con il Paris Saint Germain in prima fila per cercare di prenderlo. Non sarà l'unico, anzi.

Portieri

Gollini difficilmente verrà riscattato dal Napoli. Così tornerà all'Atalanta e gli azzurri probabilmente punteranno, almeno come secondo, su Caprile dell'Empoli, avendolo già in casa. Su Meret la scelta non è ancora fatta: l'opzione è scattata e dovrebbe rimanere. C'è un però, perché dipenderà da chi sarà l'allenatore nella prossima stagione