Diego De Luca, giornalista di Radio CRC, commenta sui social la gara pareggiata dal Napoli contro la Roma per 2-2:



"Meno di un mese alla fine di questa tortura calcistica. Non avere ancora l’allenatore, sulla scorta di quanto avvenuto lo scorso anno, sarebbe grave. Credo che il Napoli l’abbia già scelto e trovato l’accordo. Almeno, lo spero. Si aspetta solo la fine dei tornei per ovvi motivi".