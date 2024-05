De Laurentiis non ha mai trattato con un club un allenatore per liberarlo, la scelta su Gasperini

Calciomercato Napoli - Tra i nomi accostati al Napoli anche quello di Gasperini per l'incarico di prossimo allenatore. Intanto, non ci sono conferme riguardo il nome di Gasperini che sicuramente piace tanto. Come scrive Il Mattino però il Napoli di De Laurentiis non ha mai trattato con un club per liberare un allenatore. E non inizierà a farlo con Percassi in queste settimane per Gasperini.