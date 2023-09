De Laurentiis molto preoccupato per tutti gli infortuni muscolari, valutazioni in corso

Il Napoli si appresta a giocare domani sera contro l'Udinese allo stadio Maradona. Oltre ai 40 mila spettatori sugli spalti, è previsto anche un turnover importante da parte di Rudi Garcia, anche perché bisogna scongiurare altri infortuni muscolari. Come riportato dall'edizione in edicola oggi de Il Mattino, De Laurentiis è molto preoccupato della situazione legata ai tanti infortuni muscolari che stanno affliggendo i giocatori del Napoli. Ecco che quindi, saranno fatte delle valutazioni anche alla luce dei dati che arrivano dalle analisi al gps. In sei giorni, ci sono 3 partite.