Il Mattino assicura: Gutierrez non ce la fa, salta anche Fiorentina-Napoli!

GutierrezGutierrez

Ultime notizie Napoli: sarà pronto Miguel Gutierrez per Fiorentina-Napoli? Nelle scorse ore alcuni quotidiani hanno anticipato la possibilità di vedere il terzino spagnolo già in panchina all'Artemio Franchi sabato prossimo, ma oggi Il Mattino smentisce questa ipotesi:

Non c’è tutta questa fretta per Gutierrez. Anche perché non è scontato che già a Firenze possa arrivare la prima convocazione. Anzi, al momento è più no che sì.

In ogni caso, Gutierrez tornerà a piccoli passi: il suo sarà un recupero fatto di minutaggio graduale, così da scongiurare qualsiasi ricaduta alla caviglia. Inoltre - precisa Il Mattino - Gutierrez non ha svolto la preparazione atletica pre-campionato ed è in ritardo rispetto ai compagni di squadra

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
