Il Mattino assicura: Gutierrez non ce la fa, salta anche Fiorentina-Napoli!

Ultime notizie Napoli: sarà pronto Miguel Gutierrez per Fiorentina-Napoli? Nelle scorse ore alcuni quotidiani hanno anticipato la possibilità di vedere il terzino spagnolo già in panchina all'Artemio Franchi sabato prossimo, ma oggi Il Mattino smentisce questa ipotesi:

Non c’è tutta questa fretta per Gutierrez. Anche perché non è scontato che già a Firenze possa arrivare la prima convocazione. Anzi, al momento è più no che sì.

In ogni caso, Gutierrez tornerà a piccoli passi: il suo sarà un recupero fatto di minutaggio graduale, così da scongiurare qualsiasi ricaduta alla caviglia. Inoltre - precisa Il Mattino - Gutierrez non ha svolto la preparazione atletica pre-campionato ed è in ritardo rispetto ai compagni di squadra