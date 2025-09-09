Impatto iniziale in A di De Bruyne meglio di CR7: il portoghese andò in gol solo alla quarta giornata

Sono passate solo due giornate di campionato e c'è chi esprime giudizi definitivi su Kevin De Bruyne. Nel calcio si sa, padre tempo opera in silenzio, ma in queste settimane si è letto già di un acquisto sbagliato da parte del Napoli oppure di un giocatore venuto praticamente a svernare all'ombra del Vesuvio dopo aver vinto praticamente tutto con il Man City. Insomma, delle sentenze di Cassazione sul 34enne belga che ha inviato due messaggi durante questa sosta per le nazionali andando in gol con la sua nazionale.

De Bruyne, guardando un po' il recente almanacco del nostro campionato, può essere paragonato al colpo Cristiano Ronaldo che fece la Juve. Un acquisto a titolo oneroso e definitivo (Kevin è arrivato a Napoli da parametro zero) che fece mandò in delirio un po' tutto il calcio italiano per l'importanza del calciatore. Ma ricordate l'avvio di stagione di CR7 con la Juve al primo anno? Il portoghese riuscì ad andare in gol soltanto alla quarta giornata di campionato. Va inoltre aggiunto che giocò le tre gare precedenti per 90 minuti. De Bruyne, a differenza di CR7, in gol è andato alla prima e non ha giocato finora mai per 90 minuti.

Certamente KDB deve migliorare ed ambientarsi ancora al nostro campionato, ma è qualcosa di fisiologico. Un po' come accadde allo stesso CR7 che sperava di fare subito centro in campionato. Il belga è stato più veloce di Cristiano ad apparire sul tabellino dei marcatori della Serie A.