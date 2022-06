CorSport - Due nuove offerte giunte a Mertens: la priorità del belga

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta come da lunedì inizi la settimana decisiva per il futuro di Dries Mertens. Il suo contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno e non ci sono, a quanto pare, novità all'orizzonte che facciano pensare ad un colpo di scena con tanto di prolungamento last-minute.

