Calciomercato, sondaggio per Sensi: indizio sul nuovo allenatore del Napoli?

Calciomercato SSC Napoli - Come raccontato dai colleghi di TMW, ci sarebbe stato un sondaggio da parte del Napoli per il centrocampista Stefano Sensi nelle ultime ore, visto che lascerà l'Inter in estate. Il centrocampista italiano che ad agosto compirà 29 anni va via a parametro zero, avendo il contratto in scadenza al 30 giugno del 2024. Un'occasione da svincolato per club come il Napoli, che cambieranno tanti calciatori in rosa e in particolare a centrocampo. Un nome però che ha subito acceso una lampadina nella mente di molti.

Sondaggio per Sensi: indizio su Conte-Napoli?

Perché Stefano Sensi arrivò all'Inter nell'estate 2019 quando in panchina nel club di Milano arrivò Antonio Conte. E fu uno degli acquisti della sua prima stagione in nerazzurro. Antonio Conte che è fra i principali indiziati per diventare il nuovo allenatore del Napoli. Che sia un indizio sulla concreta e reale trattativa fra De Laurentiis e Conte, il sondaggio del Napoli per Stefano Sensi? Il centrocampista, che lo scorso anno al Monza ha collezionato 30 presenze (3 gol e 2 assist), collezionò 40 presenze in due anni nell'era Conte-Inter. Insomma, non un fedelissimo ma una pedina che il tecnico leccese conosce bene. Ricordando peraltro che ai tempi di Conte al Tottenham, Sensi fu fortemente accostato anche al club di Premier League nel gennaio del 2022.

Sensi e Conte all'Inter

Calciomercat: sondaggio Napoli per Sensi

Stefano Sensi è quindi un'occasione di mercato a parametro zero a 29 anni ed è in un buono stato di salute, dopo gli infortuni del passato che ne hanno condizionato la carriera. E TMW lo accosta alla SSC Napoli, scrivendo:

"Così il Napoli, nelle scorse ore, ha chiesto informazioni. A centrocampo ci sarà una sorta di diaspora, fra Zielinski che è già sicuro di andare via, Lindstrom probabilmente, Anguissa è sul mercato mentre per Lobotka dipenderà dalle offerte ricevute. Dendoncker tornerà al Wolverhampton senza mai essere stato preso in considerazione. Quindi Sensi potrebbe anche accettare un annuale a cifre inferiori rispetto a quelle che gli garantirebbero in Major League Soccer o in un campionato di livello più basso. Un'occasione per rilanciarsi dopo anni di alti e bassi dovuti soprattutto a problemi fisici".