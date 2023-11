CorSport - Mazzarri in due settimane ha dato la scossa al Napoli. Ritrovate tre doti smarrite, non gli si può chiedere di più

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport si complimenta con Walter Mazzarri per quanto è riuscito a fare in appena due settimane di lavoro con il Napoli. Per il quotidiano, la scossa è stata suonata alla squadra che è tornata ad essere quella dello scudetto nelle prestazioni e nella consapevolezza di avere un palleggio produttivo e di qualità.

Real Madrid Napoli 4 2, commento Corriere dello Sport

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport: