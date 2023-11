Notizie Calcio Napoli - La vittoria di Bergamo non è stata certo una casualità, piuttosto è il frutto dell’impatto di Walter Mazzarri sullo spogliatoio partenopeo come racconta il Corriere della Sera oggi in edicola: “Ha toccato le corde giuste. La macchina dell’autostima va a tutto gas, ha trovato un gruppo che lo ha accolto con entusiasmo e che in 15 giorni si è sintonizzato sui principi tattici del recente passato, ha ritrovato la voglia di combattere”.