Calcio Napoli - Il Corriere della Sera scrive su Rudi Garcia e l'importanza che la gara di questa sera contro il Braga riveste per il Napoli:

"Chi (nell’attesa) spera è soprattutto Garcia: la Champions è una vetrina che il Napoli è chiamato a onorare in maniera più convincente rispetto a quanto visto finora in campionato. Sa, Rudi, che di speranza non si vive, passare ai fatti diventa necessario per non restare troppo imbrigliato nel vortice delle critiche".