CorSera - Il Napoli ha commesso un grave errore dopo il gol del 2-2

L'edizione in edicola oggi del Corriere della Sera commenta la sconfitta del Napoli contro il Real Madrid:

"Ma è Anguissa pescato dal solito Di Lorenzo in area a realizzare il pari in mezza girata. Cambia la prospettiva della gara: il Napoli prende coraggio e forza, la palla tra i piedi non scotta più ed è un cross sbagliato di Kvara per Osimhen (tutto solo in area) a non regalare il vantaggio. La gara ora ha un equilibrio, e probabilmente il Napoli commette l’errore di sentirsi già qualificato. Si sbilancia, cerca il colpo del ko e subisce il contropiede".