"Comincia tra i fischi e chiude con gli applausi, Napoli arrembante!". Garcia promosso, voti e pagelle

Ultime notizie Napoli - Napoli-Udinese 4-1, di seguito le pagelle dell’allenatore del Napoli Rudi Garcia.

Gazzetta dello Sport 7

“La serata comincia tra i fischi e si chiude con gli applausi. Che sia un nuovo inizio? Finalmente un Napoli arrembante e dominante, che pressa, lotta, diverte e si diverte. Altra vita quando le stelle brillano”

Tuttosport 7

“Napoli convinto, attento e concentrato per tutto il match. Una boccata d’ossigeno dopo giorni tormentati”

Corriere dello Sport 7

“Ne cambia 5 e nessuno fiata. Non sbaglia una scelta, il suo Napoli ha giocato da campione d’Italia”

Il Mattino 7.5

"Voglia e atteggiamento dei bei tempi, nel momento in cui viene persa una palla gli azzurri tornano ad aggredire: c'è mentalità anche nei vari giocatori che subentrano. Ha lavorato sulla tattica e sugli umori. Sì, è il Napoli che ha in mente, con Loborja che è un regista che si alterna agli altri anche perché lo schermano di continuo anche gli attaccanti dell'Udinese. Senza dimenticare che è privo ancora dei due difensore centrali titolari. Il centrocampo iper-affollato dell'Udinese potrebbe creare pensieri brutti, ma i tre nella linea mediana giocano con intelligenza costante. Contromisure costanti ma soprattutto la fantasia ritrovata di Kvara e la voglia di tutti di dimostrare che il settimo posto non è la dimensione reale. Grande condizione fisica"