Il dott. Sirignano: "Trent'anni di eccellenza medica al servizio di Napoli e dei suoi campioni" | FOTO

Mentre il ritiro dell'SSC Napoli a Dimaro volge al termine, il Dott. Max Sirignano, stimato consulente dello staff medico dell'SSC Napoli, ha scelto i suoi canali social per celebrare un traguardo significativo: i 30 anni dalla sua laurea. Questo anniversario non è solo un momento di festa personale, ma l'occasione per sottolineare un percorso professionale di eccellenza e dedizione al territorio. Trent'anni fa, il Dott. Sirignano si laureava con lode alla Federico II, specializzandosi poi in Chirurgia Odontostomatologica presso lo stesso Ateneo. Da oltre quindici anni, è consulente dello staff medico dell'SSC Napoli (insieme al Dott. Valentino Tundisi), avendo curato campioni del calibro (tra gli altri) di Cavani, Hamisk, Lavezzi e Kvaratskhelia, Lobotka, fino allo stesso Presidente Aurelio De Laurentiis. La sua clinica di Napoli, al Vomero Alto, è un punto di riferimento oltre che per atleti sportivi anche per numerosi personaggi dello spettacolo. A ciò si aggiungono docenze presso diverse università nazionali ed estere e un elenco di numerosi riconoscimenti. Ma nel post il suo ringraziamento e il suo pensiero, in questo giorno speciale, sono rivolti in generale ai pazienti che quotidianamente si affidano alle sue cure, dimostrando fiducia nei confronti del professionista e dell’uomo. Una delle "eccellenze mediche che ha scelto di rimanere nel nostro territorio": la carriera trentennale del Dott. Sirignano è un esempio brillante di competenza, passione e un profondo senso di appartenenza.