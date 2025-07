Ziliani: "Due anni di pianti e lamenti per il "trattamento di favore" riservato al Napoli sul caso Osimhen e poi si scopre che..."

Paolo Ziliani scrive su X in merito a Victor Osimhen:

"Come scrivo da un paio di anni e come ha ben spiegato ieri l'avv. La Francesca, non solo il proscioglimento del Napoli era scontato ma non c'è stata alcuna giustizia a due velocità rispetto a quanto accadde alla Juventus; persino il silenzio della Procura sull'archiviazione è imposto dalle regole del Codice di Giustizia Sportiva per rispetto verso chi è stato indagato senza colpa com'è il caso del club di De Laurentiis Vengo subito a bomba e domando: secondo voi, che di calcio un po’ ne masticate, quante ore di trasmissioni televisive e quanti chilometri di articoli di giornali e di siti web sono stati messi assieme, nell’ultimo anno, trattando il caso - perchè tale è stato fatto diventare - della discussa operazione di mercato fatta dal Napoli quando nell’estate 2020 acquistò Osimhen dal Lille inserendo nell’affare la cessione di tre ragazzi sconosciuti, Manzi, Palmieri e Liguori, e del portiere Karnezis, valutati 20 milioni con l’evidente fine di abbassare la cifra reale d’acquisto fissata a 70 milioni per consentire al Lille di mettere a bilancio una plusvalenza gonfiata? Rispondo io: un’infinità. Nonostante il caso fosse un’evidente fetecchia, come scrissi il 4 aprile di un anno fa in un articolo intitolato “L’Istituto Luce e la bufala sul caso Osimhen: il Napoli e De Laurentiis già giudicati e assolti non rischiano un bel nulla”...