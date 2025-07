CdS - Il Napoli riflette su Ndoye: lo svizzero tentato dal Nottingham. Zero rilanci degli azzurri, la situazione

Calciomercato Napoli - La situazione Dan Ndoye sta assumendo tutti i contorni di una telenovela. Il Napoli non ha rilanciato più. ANzi, si è fermato a 9 milioni di prestito oneroso con obbligo di riscatto a 26 e bonus per 5 milioni. Solito muro del Bologna. Intanto Ndoye è tentato dal Nottingham che gli offre ingaggio da 5 milioni ma gli inglesi hanno offerto molto meno del Napoli al Bologna che intanto apre al rinnovo proprio dello svizzero.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Un po' il discorso che vale per Dan Ndoye, ieri in campo con il Bologna in amichevole: dopo l'ultimo rifiuto del Bologna alla proposta di 35 milioni più 5 di bonus, il club di De Laurentiis non ha più rilanciato e s'è fermato. A riflettere, dicevamo.

La distanza tra l'offerta e la domanda di Saputo, i famosi 45 milioni della prima valutazione, non è poi così ampia. Il ds Manna ha confezionato un pacchetto comprensivo di prestito (9), obbligo di riscatto (26) e bonus (5) per provare a tingere d'azzurro la vita dell'esterno della nazionale svizzera.

La risposta è stata uguale al precedente tentativo (30 milioni più Zanoli): no, grazie. Tra l'altro, anche Ndoye è in una fase di assoluta riflessione in merito al suo futuro: valuta il Napoli ma è tentato dall'esperienza in Premier, dove il Nottingham Forest è pronto a offrirgli un ingaggio da 5 milioni, senza però l'opzione-emozione della Champions. Anche gli inglesi, però, non hanno ancora raggiunto l'accordo con il Bologna. Bologna che a sua volta ha inaugurato i colloqui per provare a rinnovare. Insomma, un triangolo scaleno".