Calciomercato Napoli, Ceccarini: "L'alternativa a Ndoye gioca in Premier League"

Niccolò Ceccarini su TMW ha scritto di una possibile alternativa a Ndoye per il Napoli:

"Una di queste è sicuramente Sterling. L’esterno inglese ha anche bisogno di rilanciarsi dopo una stagione tutt’altro che brillante all’Arsenal. È di proprietà del Chelsea, che chiede i intorno ai 25 milioni di euro per la cessione. Una cifra che per il budget a disposizione del Napoli sarebbe più che abbordabile ma il vero problema rimane l’ingaggio intorno ai 15 milioni di euro. È chiaro per far collimare tutto servirebbe che il giocatore rinunciasse ad una parte dello stipendio e che il Chelsea partecipasse al pagamento".