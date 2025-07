Lang è già napoletano, commento social a capitan Di Lorenzo: "DiLo fratm" | FOTO

Noa Lang si è calato alla perfezione nella sua nuova avventura in maglia azzurra. L'approdo a Napoli l'ha gasato non poco, tanto che nei giorni scorsi aveva postato alcuni scatti social con la didascalia "Vedi Napoli e poi muori". Adesso, sui social, spunta un commento sotto un post di capitan Giovanni Di Lorenzo, con cui pare aver già stretto un forte legame. L'olandese ha commentato in napoletano: "DiLo fratm".

A lui si è poi aggiunto anche Cyril Ngonge, fresco di passaggio al Torino, che ha ironicamente commentato così: "Comm sfa**imm sei bell fratm".

