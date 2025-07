Il Giornale su Okafor - Sei mesi con Conte hanno restituito al Milan un altro giocatore

Okafor è stato protagonista nel successo del Milan contro il Liverpool ieri in amichevole. L'ex Napoli ha segnato una doppietta. Ecco cosa si legge su Il Giornale:

"A proposito della panchina: la prova di Okafor è un altro indizio che racconta il valore dei sei mesi vissuti a Napoli con Antonio Conte. Averlo per dare il cambio a Leao è un’arma in più. Ma forse la news più interessante è quella che arriva dal club: «mai trattato con il Bologna» fanno sapere, specie poi se in prestito col rischio che te lo rispediscano indietro dopo averlo usato per una stagione”.