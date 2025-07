"Vita mediocre, ha dimenticato la Champions?", tifosi Inter furiosi con Oriali: il motivo

"Io sono molto felice e contento. Ho già avuto modo di dirlo. Una vittoria così profondamente sentita come quella che ho vissuto quest'anno non l'ho mai sentita. E questo è merito dei tifosi". Parole di Lele Oriali dal palco di Dimaro durante la presentazione dello staff di Antonio Conte nella sua seconda stagione al Napoli.

Dichiarazioni che non sono piaciute ad una parte di tifosi dell'Inter, che sui social hanno accusato l'ex mediano di aver dimenticato i successi nerazzurri. "Una vita da mediano trasformata in una vita da mediocre...che squallore!", oppure "Come può aver detto una cosa del genere se ha vinto il Triplete con Mourinho? Capisco il folclore e l’entusiasmo di Napoli, ma vincere una Champions credo sia il massimo delle emozioni". Questi sono solo alcuni dei commenti che si leggono sui social.