La doppia data all'Ippodromo di Agnano è stata un successo enorme per Geolier. Il rapper napolietano ha messo in piedi un doppio show stellare che ha lasciato senza fiato i fans accorsi in massa nelle ultime due sere. Tra gli ospiti presenti tanti colleghi rapper, ma anche uno spettatore d'eccezione: ad ascoltare il concerto di Geolier, infatti, anche Davide Frattesi, centrocampista dell'Inter e fratello di Chiara, fidanzata proprio di Emanuele Palumbo.

