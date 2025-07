Calciomercato Napoli, ultimissime notizie: oggi da Sky Sport i nuovi aggiornamenti sulle trattative in corso in casa Napoli, sia in entrata che in uscita.

Nonostante le voci contrastanti emerse in giornata, la redazione di Sky non ha dubbi: il Pisa non molla Giovanni Simeone! In mattinata si era mormorato di un rifiuto da parte dell'attaccante argentino, ma stando a quanto riferito su Sky Sport il club toscano sta ancora insistendo per il Cholito.