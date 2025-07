Miretti-Napoli, Romano: "C'è distanza con la Juventus, ecco la valutazione degli azzurri"

Calciomercato Napoli - Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha riportato alcuni aggiornamenti sulle trattative del Napoli tramite una diretta sul suo canale YouTube:

‚ÄúAl Napoli piace molto Miretti, gi√† dalla scorsa estate ed √® proseguito l‚Äôinteressamento anche durante l‚Äôultima stagione. Il Napoli vede un potenziale in Miretti, ma lo vede anche la Juventus che ancora non lo ha mollato e non ha dato un via libera alla cessione. Tra Napoli e Juventus c‚Äô√® distanza economica, gli azzurri puntano ad un‚Äôoperazione low cost, italiano e di prospettiva, ma la Juventus chiede cifre importanti e ben oltre gli 8-9 milioni. C‚Äô√® distanza, ma l‚Äôapprezzamento resta‚ÄĚ.