Miretti-Napoli, brusca frenata! Svelato il vero identikit del sesto centrocampista

Calciomercato Napoli - Fabio Miretti è un profilo che il direttore sportivo Giovanni Manna conosce molto bene. La Juventus, dopo averlo dato in prestito al Genoa nella scorsa stagione, ha deciso che il calciatore andrà ceduto definitivamente in questa sessione di mercato.

Fabio Miretti Napoli, le ultime

Stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine de Il mattino, la valutazione di 14 milioni che la Juve fa del cartellino di fabio Miretti è ritenuta esagerata da parte del napoli. per cui, come sesto centrocampista, non è da escludere un colpo come quello di Billing lo scorso anno. Potrebbe infatti arrivare dopo Ferragosto un centrocampista in prestito proprio dalla Premier.