Sportitalia anticipa: Simeone lascia il Napoli! Ma nessun via libera al Pisa

Calciomercato Napoli, ultim'ora da Sportitalia: imminente la cessione di Giovanni Simeone! Lo annuncia il giornalista Alfredo Pedullà secondo cui non ci sono dubbi che il Cholito lascerà il Napoli in estate.

Com'è noto, sulle tracce di Simeone è finito il Pisa ma secondo Pedullà "non è stato fin qui vicino al via libera perché effettivamente lui vuole pensarci". Su Simeone però non c'è solo il Pisa: c'è il Torino che vuole un'alternativa a Duvan Zapata e - secondo il giornalista di Sportitalia - ci sono anche club esteri.