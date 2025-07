Bologna a caccia del sostituto di Ndoye? Possibile 'assist' dagli agenti di Kvaratskhelia

Calciomercato Napoli - Il "caso Ndoye" continua a essere uno dei temi caldi del calciomercato di Serie A, con Napoli e Bologna ancora impegnati in una trattativa per l'esterno offensivo svizzero. Nonostante i dialoghi proseguano da tempo, le parti non sono ancora riuscite a trovare l'accordo definitivo, generando un’impasse che sta influenzando le mosse di mercato di entrambi i club.

Il Bologna mantiene una valutazione elevata per Ndoye, nella speranza di scoraggiare eventuali pretendenti o, in alternativa, ottenere un incasso superiore alle previsioni. Intanto, il club felsineo valuta già possibili sostituti nel caso in cui il giocatore dovesse partire. Tra i nomi sul taccuino ci sarebbe anche quello di Zuriko Davitashvili, 24enne trequartista georgiano attualmente in forza al Saint Etienne. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, il calciatore sarebbe stato proposto al Bologna dagli stessi agenti che hanno curato l’arrivo di Kvaratskhelia al Napoli.