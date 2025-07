L'Inter non molla Lookman: in arrivo nuova offerta per convincere l'Atalanta, tutte le cifre dell'affare

L'Inter non ha alcuna intenzione di mollare la presa per Ademola Lookman. Il club nerazzurro, come riporta La Gazzetta dello Sport, vuole l'attaccante dell'Atalanta a tutti i costi: Lookman è il pallino del calciomercato nerazzurro e la telenovela è destinata a proseguire ancora per un bel po'. Beppe Marotta, infatti, è pronto a mettere sul piatto una nuova offerta per convincere la famiglia Percassi a liberare l'attaccante: l'Inter presto proporrà 45 milioni di euro totali tra parte fissa e bonus. Un tentativo per regalare a Cristian Chivu un innesto in attacco decisamente importante.

Per il giocatore, con cui è già stato raggiunto un accordo, pronto un contratto quadriennale a 4.5 milioni di euro a stagione. L'Atalanta, però, valuta il nigeriano 50 milioni. Per questo motivo l'Inter sta rimodulando l'offerta e la modalità d'acquisto, non più a titolo temporaneo con obbligo ma a titolo definitivo.