TMW, Ceccarini: "Il Napoli insiste per Ndoye, Sterling è l'alternativa! Ipotesi Miretti per il centrocampo"

Nicolò Ceccarinim, giornalista e direttore di Tuttomercatoweb, ha pubblicato un lungo editoriale a proposito del calciomercato Napoli. Di seguito ve ne proponiamo uno stralcio:

"Il Napoli non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver già sistemato tasselli importanti con l’arrivo di De Bruyne, Marianucci, Beukema, Lucca e Milinkovic-Savic, il club azzurro è ancora al lavoro per chiudere il cerchio degli acquisti. Il Napoli infatti sta insistendo con il Bologna per cercare di avere l’ok per Ndoye. L’ultima offerta è molto vicina alla richiesta della società rossoblù: 40 più 5 di bonus. Una proposta decisamente allettante. Ora tutto dipenderà dal Bologna. Ci sono altri elementi in questo momento al centro della discussione. Il primo è la formula, con il Napoli propenso ad un prestito oneroso con obbligo di riscatto per posticipare il grosso del pagamento a cominciare da giugno 2026. Il Bologna invece vorrebbe stabilire una cessione immediata. E a prescindere da questo, anche le modalità di dilazione del pagamento sono oggetto di valutazioni. Per il Bologna un possibile sostituto in caso di partenza di Ndoye potrebbe essere Okafor.

Il Napoli intanto in attesa di una risposta rossoblù, tiene in piedi anche altre alternative. Una di queste è sicuramente Sterling. L’esterno inglese ha anche bisogno di rilanciarsi dopo una stagione tutt’altro che brillante all’Arsenal. È di proprietà del Chelsea, che chiede i intorno ai 25 milioni di euro per la cessione. Una cifra che per il budget a disposizione del Napoli sarebbe più che abbordabile ma il vero problema rimane l’ingaggio intorno ai 15 milioni di euro. È chiaro per far collimare tutto servirebbe che il giocatore rinunciasse ad una parte dello stipendio e che il Chelsea partecipasse al pagamento. Una situazione non facile ma che comunque non va trascurata.

Per il centrocampo attenzione all’ipotesi Miretti, che potrebbe decollare. I contatti con la Juventus si stanno intensificando".